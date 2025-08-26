У Європейській комісії заявили, що не коментуватимуть вето президента Польщі Кароля Навроцького щодо закону про допомогу українським біженцям. Однак там зауважили, що кожна країна-член Євросоюзу, яка приймає у себе українців, сама визначає розмір виплат.

Про на брифінгу сказав речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає кореспондентка Суспільного.

"Єврокомісія не коментує законопроєкти.... Загалом, згідно з директивою про тимчасовий захист, держави-члени ЄС повинні надавати особам, які ним користуються, необхідну допомогу в галузі соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони самі не мають достатніх ресурсів", — каже Ламмерт.

Він акцентував, що директива про тимчасовий захист не передбачає певну суму або мінімальний поріг соціальної допомоги для українських біженців, а її розмір визначає кожна з держав-членів блоку, яка їх приймає.

Водночас речник ЄК зазначив, що Брюссель також надає фінансування європейським країнам для допомоги українцям.

"Ми надаємо значне фінансування. Нещодавно ми опублікували рішення про надання ще 3 мільярдів євро для держав-членів, які приймають українських біженців", — сказав він.

За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року в ЄС тимчасовий захист мали майже 4,3 мільйона українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії.

Програму тимчасового захисту запровадили 4 березня 2022 року, коли українці масово почали виїжджати за кордон через війну РФ проти України.

15 липня 2025-го Європейська Рада продовжила дію тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.

Вето Навроцького

25 серпня польський президент Кароль Навроцький не підписав поправку до закону про допомогу українським біженцям. Він пояснив, що "після 3,5 року фінансова ситуація та соціально-політичні емоції докорінно змінилися" та заявив, що допомогу у 800+ злотих повинні отримувати тільки ті українці, які працюють у Польщі.

Поправка передбачала продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року. Також поправка уточнювала умови для отримання допомоги 800+ злотих, щоб її виплачували також дітям, які закінчили середню школу до досягнення 18-річного віку та виконують обов'язок щодо навчання, відвідуючи вищий навчальний заклад або кваліфікаційні професійні курси.

Керівник апарату польського президента Павел Шефернакер на брифінгу пояснив, що "чинні законодавчі рішення (щодо допомоги українським біженцям – ред.) діють до кінця вересня" 2025 року.