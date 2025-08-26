посол США в НАТО розповів про перегляд присутності американських військ у світі

Посол США в НАТО Метью Вітакер, який перебуває з візитом у Литві, наголосив, що адміністрація Білого дому дотримується позиції, що жодних несподіванок щодо поточного перегляду присутності американських військ у різних регіонах світу не буде.

Про це пише LRT.

“Ми постійно переглядаємо порядок дислокації військ. Ми робимо це з урахуванням загроз як Сполученим Штатам, так і нашим союзникам”, — заявив Вітакер у вівторок, 26 серпня, після зустрічі з міністеркою національної оборони Довіле Шакаліїне.

За його словами, все розглядається глобально, рішення ухвалюють з урахуванням загроз.

"Ми не хочемо бачити прогалин у Європі і прогалин у НАТО", — сказав Вітакер.

У свою чергу, міністерка Шакаліє заявила, що ситуація в Україні є одним із найважливіших факторів, що визначають подальше розміщення американських військ у Європі.

“Що для нас особливо важливо, і посол також запевнив нас сьогодні, так це те, що США точно не залишать жодних прогалин у безпеці. Саме це розуміння (...) чітко демонструє зобов’язання, які ми повинні забезпечити”, – сказала Шакалієне.

Вона додала, що США мають “певні унікальні можливості зараз у тому сенсі, що інші країни, окрім США, не можуть їх забезпечити”.

Як пише видання, після того, як безпілотник Gerber перетнув повітряний простір Литви, прогалини в протиповітряній обороні країни стали очевидними. За словами Шакалієне, під час розмови з Вітакером велику увагу приділили саме можливостям протиповітряної оборони.

"Ми також говорили про можливість додаткових (протиповітряної оборони – ред.) можливостей, додаткових заходів", – сказала вона.

Як оголосили раніше, Вашингтон зараз проводить перегляд своїх військових розгортань по всьому світу і, як очікується, оголосить про це найближчими місяцями, при цьому США, ймовірно, скоротять свої сили в Європі.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні розпочалися дискусії щодо можливого виведення американських військ з Європи. Трамп, який повернувся на посаду президента після перерви, неодноразово пропонував Європі виділити більше коштів на оборону, інакше, за його словами, буде розглянуто питання передислокації американських військ, розміщених у Європі.