Генштаб: на фронті за добу 174 бойові зіткнення, РФ втратила 890 військових

На фронті протягом минулої доби, 25 серпня, зафіксовано 174 бойові зіткнення. Росія на війні в Україні втратила 890 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 26 серпня у зведенні щодо російського вторгнення.

За уточненою інформацією, військові РФ завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4807 дронів-камікадзе та здійснили 4774 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах.

Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Білогір’я, Залізничне, Малокатеринівка, Омельник, Лук’янівське Запорізької області; Вірівка, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи війська РФ.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 95 БпЛА, 97 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів РФ. Також військо РФ завдало 6 авіаударів, скинувши при цьому 11 КАБ, здійснило 179 обстрілів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку військо РФ 12 разів атакувало позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Українські оборонці зупинили штурмові дії росіян у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 28 разів. Намагалося вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполя і Серебрянки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій росіян у районах, Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 13 боєзіткнень, окупанти РФ намагалися просуватись в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило шість атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 штурмові дії армії РФ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку росіяни вчора здійснили 19 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку мала місце атака росіян в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти РФ двічі намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку війська РФ тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.