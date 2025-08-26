Трамп хоче перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 25 серпня, заявив журналістам, що він і міністр оборони Піт Гегсет хочуть перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни, як це було близько 80 років тому.

Про це Трамп сказав під час виступу перед журналістами разом із президентом Південної Кореї в Овальному кабінеті, повідомляє The Independent.

Міністерство оборони США створили у 1949 році шляхом об'єднання міністерств сухопутних військ, військово-морських сил та військово-повітряних сил.

Відповідаючи на запитання, як довго він планує використовувати військових для посилення поліції у Вашингтоні, Трамп сказав, що міністр оборони Піт Гегсет був “неймовірно компетентним у, як я його називаю, Міністерстві війни”, під яким Міністерство оборони було відоме до 1947 року, до створення сучасного американського оборонного відомства за адміністрації Трумена.

“Знаєте, ми називаємо це Міністерством оборони, але, між нами кажучи, я думаю, ми змінимо назву. Ви хочете знати правду. Я думаю, що ми матимемо певну інформацію з цього приводу, можливо, незабаром”, – сказав Трамп.

Він виправдав цей крок, посилаючись на історію перемог країни у двох світових війнах протягом 20-го століття.

“Я думаю, що, знаєте, Міністерство оборони, ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, його називали Міністерством війни. І для мене це справді так. Його оборона є частиною цього. Але в мене таке відчуття, що ми будемо змінюватися, – сказав Трамп. —Усім подобається, що в нас була неймовірна історія перемог, коли ми називали себе Міністерством війни, а потім змінили його на Міністерство оборони”.

Трамп додав, що більше новин щодо цього буде “протягом наступних кількох тижнів”.

Як пише видання, президент раніше розмірковував про те, щоб називати Гегсета військовим міністром, і стверджував, що зміна посади була результатом політкоректності або вираженням певної слабкості.

Але зміна назви відомства відбулася з набагато буденніших причин, пише The Independent. Це сталося через кілька років після закінчення Другої світової війни, коли президент Гаррі Трумен підписав Закон про національну безпеку 1947 року в липні того ж року.

Цей закон перейменував Військове міністерство на Міністерство армії та об'єднав його разом з Міністерством військово-морських сил та новоствореним Міністерством повітряних сил до складу Національної військової установи, яку очолив перший міністр оборони Джеймс Форрестол.

Окремо закон також створив Центральне розвідувальне управління та Раду національної безпеки, але не передав їх під контроль Форрестола.

Два роки по тому Трумен підписав закон про внесення змін до Закону про національну безпеку, щоб об'єднати міністерства ВМС, Армії та Повітряних сил у перейменоване Міністерство оборони.

У той час вважалося — хоча це ніколи відкрито не заявлялося — що Міністерство оборони отримало свою назву, тому що попередня абревіатура NMЕ вимовлялася як “ворог” (enemy).