Трамп підписав указ про переслідування за спалення американського прапора

Президент США Дональд Трамп 25 серпня підписав виконавчий указ, який зобов’язує федеральні органи влади жорсткіше реагувати на випадки наруги над державним прапором Сполучених Штатів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

У документі йдеться, що американський прапор є "найсвятішим і найдорожчим символом свободи, ідентичності та сили США", а його спалення — це "зневага, ворожість і провокація проти нації". Трамп наголосив, що таке дійство може провокувати насильство та використовується іноземними групами для залякування американців. Адміністрація президента заявила, що діятиме "в межах усіх наявних повноважень", аби відновити повагу до прапора та переслідувати тих, хто під час його спалення вчиняє злочини або підбурює до безладів.

Основні положення указу: