Трамп підписав указ про переслідування за спалення американського прапора

Президент США Дональд Трамп 25 серпня підписав виконавчий указ, який зобов’язує федеральні органи влади жорсткіше реагувати на випадки наруги над державним прапором Сполучених Штатів.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
У документі йдеться, що американський прапор є "найсвятішим і найдорожчим символом свободи, ідентичності та сили США", а його спалення — це "зневага, ворожість і провокація проти нації". Трамп наголосив, що таке дійство може провокувати насильство та використовується іноземними групами для залякування американців. Адміністрація президента заявила, що діятиме "в межах усіх наявних повноважень", аби відновити повагу до прапора та переслідувати тих, хто під час його спалення вчиняє злочини або підбурює до безладів.
Основні положення указу:
- Міністерство юстиції має максимально застосовувати кримінальні та цивільні закони проти осіб, які паплюжать прапор у спосіб, що супроводжується злочинами — від насильства й злочинів на ґрунті ненависті до порушення громадського порядку та пошкодження майна.
- У випадках, коли такі дії підпадають під юрисдикцію місцевих чи штатних органів (наприклад, заборона відкритого вогню чи закони про хуліганство), федеральні установи повинні передавати справи на місцевий рівень.
- Міністр юстиції може ініціювати судові процеси для уточнення меж застосування винятків із Першої поправки щодо свободи слова.
- Іноземцям, які брали участь у спаленні американського прапора, може бути відмовлено у візах, дозволах на проживання чи натуралізації, або вони можуть бути депортовані.