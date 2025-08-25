Німеччина готова взяти участь у гарантіях безпеки для України – віцеканцлер

Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами, але переговори ще перебувають на ранній стадії і повинні бути визначені Києвом.

Про це під час візиту до Києва повідомив віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, передає Reuters.

"Важливо, щоб зрештою існували гарантії безпеки, які забезпечать, що на Україну більше не нападуть, і що Путін більше не наважиться атакувати Україну", — сказав він.

Клінгбайль заявив, що для досягнення цієї мети необхідно зміцнити українську армію та збільшити виробництво зброї в Україні.

Віцеканцлер наголосив, що Німеччина "візьме на себе відповідальність" за надання гарантій безпеки, але рішення не повинні прийматися "через голови українців", і будь-який переговорний процес має починатися з припинення вогню.

Клінгбайл зазначив, що зараз "м'яч на боці Путіна".

"М’яч тепер на боці Володимира Путіна. Я вважаю, що нам ще дуже далеко до завершення, бо я поки що не можу уявити, щоб Путін змінив свою думку, раптово пом’якшав, раптово захотів провести справжні, серйозні, стійкі мирні переговори", – сказав він.

25 серпня до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.