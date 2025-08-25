У російському полоні перебувають 28 українських журналістів та медійників

У комітеті Верховної Ради з питань свободи слова заявили, що Росія утримує в полоні 28 українських журналістів і медійників.

Про це пресслужба комітету повідомила у Facebook.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію, адже лише розголос і наполеглива боротьба наближають день, коли всі українці повернуться додому", — наголосили там.

В Інституті масової інформації (ІМІ) повідомляли, що загалом за три з половиною роки повномасштабного вторгнення РФ скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні.

24 серпня з російського полону повернувся журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк. Росіяни викрали його під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області на початку березня 2022 року.