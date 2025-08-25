У Києві відбувся другий Національний молитовний сніданок. Хто взяв участь

У Києві у понеділок, 25 серпня, відбувся другий Національний молитовний сніданок під патронатом президента України. Це щорічна міжконфесійна подія, яка обʼєднує представників релігійних організацій, а також посадовців, військових, родин загиблих героїв та молодь для розмов про мир в Україні.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Цього разу сніданок відвідали понад тисяча учасників із понад 50 країн, повідомили організатори події. У своєму зверненні до учасників сніданку президент України Володимир Зеленський подякував партнерам України за підтримку у війні.

“Росія продовжує атакувати, продовжує нас убивати, руйнувати. Це потрібно зупинити. Її потрібно зупинити. Я вірю, що усі ми разом можемо цього досягти. Ми вдячні за розуміння, хто є хто у цій війні, розуміння, хто є загрозою і на якому ми з вами в боці. І я хочу подякувати всім за цю підтримку, за боротьбу за Україну і справедливість, подякувати за те, що поширюєте правду про цю війну”, — заявив Зеленський.

Традиція молитовних сніданків походить зі США, де вони були започатковані у 1953-му президентом Дуайтом Ейзенхауером. З 2008-го такі сніданки відбуваються й в Україні, але цього разу його вперше провели наступного дня після Дня Незалежності — він завершив глобальну 24-годинну молитовну ініціативу за мир в Україні.

“Мир видається (наразі — ред.) ближчим — із належним лідерством у США, в Європі, долучаються також й інші держави. Ми стоїмо з Україною, ми бачимо, що мир може бути близьким. Шкода бачити, які жертви довелося покласти на цей вівтар, але українці стали прикладом народу, який настільки любить свободу, що це створило Україні репутацію, яка поколіннями зберігатиметься у світі”, — заявив під час спілкування з пресою на полях сніданку Боб Макʼюен, керівник Ради з національної політики США.

До молитовного сніданку долучилися, зокрема, й премʼєр-міністр королівства Норвегія Йонас Гар Стере та спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, які приїхали з візитами до Києва з нагоди Дня Незалежності України.

Як зазначив у своєму виступі для преси Келлог, “Трамп справді є президентом миру, він хоче припинення руйнувань, численних загибелей”. Також Келлог додав, що робота над мирним врегулюванням війни Росії проти України наразі триває.

“Ми працюємо над мирним процесом, дуже тяжко працюємо над цими питаннями. Сподіваємося дійти до того, щоб уже в найближчому майбутньому можна було дійти до безпекових гарантій. Це робота, яка ще триває. Це питання вашої військової спроможності — найнижчі, найвищі, середні, політичні, дипломатичні. І коли це все збирається, отримується повна картина. Це процес, яким ми займаємося зараз”, — заявив Келлог.