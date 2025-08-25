Польща депортувала 13 іноземців, затриманих на концерті Макса Коржа

Влада Польщі депортувала 13 іноземців, затриманих після концерту білоруського співака Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня.

Про це повідомив командувач Прикордонної служби Польщі, генерал-майор Роберт Баган, пише видання Interia Wydarzenia.

"На сьогоднішній день 13 іноземців, які становлять загрозу державній безпеці та громадському порядку, були примусово вислані з нашої території", — повідомив Баган.

За його словами, на основі доказів від правоохоронних органів було відібрано 63 іноземців для "процедури депортації". Серед них 13 осіб були примусово депортовані, а десять покинули країну добровільно.

Ще 30 людей внесені до списку "небажаних", а також до Шенгенської інформаційної системи, що забороняє їм в’їзд та перебування в країнах Шенгену.

Баган також додав, що наразі процедури щодо 53 людей уже завершені, а стосовно десяти тривають додаткові перевірки.

Що відбувалося на концерті Макса Коржа

9 серпня білоруський співак Макс Корж виступив з концертом на Національному стадіоні у Варшаві. Ще до початку заходу деякі відвідувачі вирішили порушити правила, перестрибуючи через бар’єри на поле стадіону. Охорона намагалась їх зупинити.

Також серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив, зокрема, депутат від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький, заявивши, що поскаржиться в Окружну прокуратуру Варшави.

За його словами, відвідувачі концерту порушили статтю 256 Кримінального кодексу Польщі, яка стосується заборони пропаганди нацизму, комунізму, фашизму чи іншої тоталітарної системи.

Як відомо, використання символіки ОУН-УПА в польському суспільстві викликає неоднозначну реакцію через Волинську трагедію.

Загалом під час концерту білоруського співака варшавська поліція затримала 109 людей за численні правопорушення, зокрема, за звинуваченнями у зберіганні наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення на стадіон. Тоді правоохоронці оштрафували 50 з них на загальну суму приблизно 11 500 злотих. Також до суду було подано 38 клопотань щодо визначення покарань.

12 серпня польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща вишле з країни 57 українців та 6 білорусів.

Сам Макс Корж засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте у 2020 році під час протестів після оголошення чергової перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах він закликав мітингарів припинити акції. З 2022-го співак змінив свою думку та став опонентом білоруській владі.