Влада Польщі вже почала депортувати тих громадян України, яких затримали після концерту білоруського співака Макса Коржа у Варшаві. Одна з українок розповіла, що польські правоохоронці навіть не дали зібрати речей.

Про це повідомила Gazeta Wyborcha.

За даними видання, однією із депортованих виявилася 18-річна Ангеліна з Дніпра, яка приїхала до Польщі в лютому 2022 року відразу після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Вона розповіла журналістам свою історію. За її словами, у Польщі вона "почала все з нуля". Оселилася з бабусею в містечку Прушкув, що поблизу Варшави, навчалася в професійно-технічному училищі й працювала в інтернет-магазині.

Однак після концерту Коржа у Варшаві її, як і інших 57 затриманих українців, тепер депортують із країни за звинуваченням у хуліганстві.

"Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6-й годині ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали та депортували до України. Також на п’ять років заборонили в'їзд до Шенгенської зони", — каже Ангеліна.

Українка також розповіла, за що її затримали. За її словами, перед концертом вона побачила, як люди почали стрибати з трибун на поле стадіону. Тож вона також стрибнула, й, мовляв, що це було "імпульсивним рішенням". Після цього її затримала охорона, а згодом дівчину тримали в камері у приміщенні підвалу стадіону, де відбувався концерт. Вона також каже, що її оштрафували на 2 тисячі злотих, хоча, на її переконання, вона "нічого поганого не зробила". Ангеліну депортували 18 серпня.

12 серпня польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща вишле з країни 57 українців та 6 білорусів. Таке рішення було прийнято після заворушень і провокаційної поведінки на концерті Коржа.

Що відбувалося на концерті Коржа

9 серпня білоруський співак Макс Корж виступив з концертом на Національному стадіоні у Варшаві. Ще до початку заходу деякі відвідувачі вирішили порушити правила, перестрибуючи через бар’єри на поле стадіону. Охорона намагалась їх зупинити.

Також серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив, зокрема, депутат від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький, заявивши, що поскаржиться в Окружну прокуратуру Варшави.

За його словами, відвідувачі концерту порушили статтю 256 Кримінального кодексу Польщі, яка стосується заборони пропаганди нацизму, комунізму, фашизму чи іншої тоталітарної системи.

Як відомо, використання символіки ОУН-УПА в польському суспільстві викликає неоднозначну реакцію через Волинську трагедію.

Загалом під час концерту білоруського співака варшавська поліція затримала 109 людей за численні правопорушення, зокрема, за звинуваченнями у зберіганні наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення на стадіон. Тоді правоохоронці оштрафували 50 з них на загальну суму приблизно 11 500 злотих. Також до суду було подано 38 клопотань щодо визначення покарань.

Сам Макс Корж засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте у 2020 році під час протестів після оголошення чергової перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах він закликав мітингарів припинити акції. З 2022-го співак змінив свою думку та став опонентом білоруській владі.