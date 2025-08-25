Нацгвардія США у Вашингтоні почала носити вогнепальну зброю

Бійці підрозділів Національної гвардії, розміщених у Вашингтоні з ініціативи президента США Дональда Трампа, з 24 серпня почали носити вогнепальну зброю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Об'єднаної оперативної групи, яка виконує місію.

Це відбулося після того, як минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет видав директиву, що дозволила військовослужбовцям Національної гвардії, розгорнутим у столиці країни в рамках програми боротьби зі злочинністю президента Трампа, почати носити зброю.

При цьому її можна застосовувати лише як крайній захід і винятково у відповідь на безпосередню загрозу життю та здоров'ю.

Репортер CNN у неділю ввечері став свідком того, як двоє охоронців носили довгоствольну зброю в популярному районі на набережній.

Наразі у Вашингтоні розмістили близько 1900 нацгвардійців із різних штатів. Вони патрулюють околиці Білого дому й популярну серед туристів Національну алею від меморіалу Аврааму Лінкольну до Капітолію, а також вокзали і станції метро. У Пентагоні заявили, що бійці Нацгвардії беруть участь у “місії зі зниження рівня злочинності в столиці” США.

Дональд Трамп вирішив направити Нацгвардію до Вашингтона на початку серпня. Він пояснив це “високим рівнем злочинності”. Водночас, як випливає з поліцейської статистики, у 2023-2024 роках у столиці зафіксували зниження кількості насильницьких злочинів. При цьому Трамп звинувачує мера Вашингтона в наданні “неправдивих і вкрай неточних” даних.