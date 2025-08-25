Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне підписали лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції на території обох країн.

Про це глава оборонного відомства України повідомив у телеграм-каналі.

"Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн. Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема, зі створення далекобійних безпілотників", — написав Шмигаль.

Сторони обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки листу про наміри. Зокрема, документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями.

Крім того, Шмигаль висловив вдячність литовській колезі за візит та плідну співпрацю. Він наголосив, що Литва продовжить виділяти 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року, "що є потужним свідченням довготривалої солідарності з українськими воїнами".

Також міністри оборони України та Литви зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.

Нагадаємо, 24 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль із міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції. Вона спрямована на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення й створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції.

23 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль та його шведський колега Пол Йонсон підписали лист про наміри, який передбачає запуск спільного виробництва оборонної продукції на території обох країн. Документ актуалізує спільні зусилля у сфері оборонного виробництва, створює умови для реалізації спільних проєктів у галузі оборонної промисловості та забезпечить сталість і взаємність співпраці між Україною та Швецією.