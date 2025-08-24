Велика Британія продовжить програму Interflex для підготовки українських військових, щоб допомогти Києву "зміцнити армію перед укладенням будь-якої потенційної мирної угоди".

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що програма Interflex, яка пропонує як бойову, так і лідерську підготовку, буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.

Наразі вже понад 50 тисяч українських новобранців пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex.

"Ми будемо продовжувати посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. З огляду на триваючі російські атаки, ми повинні поставити Збройні сили України в найсильніше можливе становище. І оскільки зусилля до шляху до миру продовжуються, ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення цього майбутнього миру", – сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про намір збільшити кількість тренувань українських військових на 20%, котрі проходять навчання в Сполученому Королівстві та за його межами.

Що відомо про програму підготовки ЗСУ у Великій Британії

Операція Interflex — це багатонаціональна програма підготовки українських військових, ініційована Великою Британією у червні 2022 року. До неї долучилися інструктори з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Австралії та Румунії. Курс триває щонайменше п’ять тижнів і включає навчання з поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, тактики патрулювання та дій у сільській місцевості.

У 2023 році Велика Британія достроково завершила навчання 30 тисяч українських військових, перевищивши заплановані показники. Загалом, з 2014 року понад 52 тисячі українських військовослужбовців пройшли підготовку за програмами Збройних сил Великої Британії.

Навчання проводяться на військових базах у різних регіонах Великої Британії, а також в інших країнах-партнерах. Програма постійно адаптується до потреб українських Збройних сил, зокрема, включаючи тренування з траншейних боїв, які проводилися під керівництвом інструкторів Сухопутних військ Австралії.