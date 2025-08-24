Перейти до основного змісту
Велика Британія продовжить навчальну програму для українських військових до кінця 2026 року
Велика Британія продовжить навчальну програму для українських військових до кінця 2026 року

Катерина Бельмас
Велика Британія продовжить програму Interflex для підготовки українських військових, щоб допомогти Києву "зміцнити армію перед укладенням будь-якої потенційної мирної угоди".

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що програма Interflex, яка пропонує як бойову, так і лідерську підготовку, буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.

Наразі вже понад 50 тисяч українських новобранців пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex.

"Ми будемо продовжувати посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. З огляду на триваючі російські атаки, ми повинні поставити Збройні сили України в найсильніше можливе становище. І оскільки зусилля до шляху до миру продовжуються, ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення цього майбутнього миру", – сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про намір збільшити кількість тренувань українських військових на 20%, котрі проходять навчання в Сполученому Королівстві та за його межами.

Що відомо про програму підготовки ЗСУ у Великій Британії

Операція Interflex — це багатонаціональна програма підготовки українських військових, ініційована Великою Британією у червні 2022 року. До неї долучилися інструктори з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Австралії та Румунії. Курс триває щонайменше п’ять тижнів і включає навчання з поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, тактики патрулювання та дій у сільській місцевості.

У 2023 році Велика Британія достроково завершила навчання 30 тисяч українських військових, перевищивши заплановані показники. Загалом, з 2014 року понад 52 тисячі українських військовослужбовців пройшли підготовку за програмами Збройних сил Великої Британії.

Навчання проводяться на військових базах у різних регіонах Великої Британії, а також в інших країнах-партнерах. Програма постійно адаптується до потреб українських Збройних сил, зокрема, включаючи тренування з траншейних боїв, які проводилися під керівництвом інструкторів Сухопутних військ Австралії.

