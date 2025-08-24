Під час зустрічі 23 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль та його шведський колега Пол Йонсон підписали лист про наміри, який передбачає запуск спільного виробництва оборонної продукції на території обох країн.

Про це глава оборонного відомства України повідомив у телеграм-каналі.

За його словами, документ актуалізує спільні зусилля у сфері оборонного виробництва, створює умови для реалізації спільних проєктів у галузі оборонної промисловості та забезпечить сталість і взаємність співпраці між Україною та Швецією.

Також він передбачає подальший обмін технологіями та досвідом у сфері виробництва озброєнь і військової техніки з метою посилення стійкості та самодостатності оборонно-промислових комплексів обох країн.

"Під час зустрічі зі шведським колегою подякував народу та керівництву його країни за непохитну підтримку України у всіх сферах під час відбиття російської агресії. Зокрема, за приєднання до ініціативи PURL і виділення 486 млн доларів спільно з Норвегією та Данією", — написав Шмигаль.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і роботу над спільними проєктами українських та шведських компаній.

"Подякував шведському уряду, зокрема, за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Серед найближчих перспектив нашої співпраці — робота над інноваціями, розвиток спільних виробництв", — зазначив Шмигаль.

Також серед обговореного була активізація співпраці в галузі космічних технологій.