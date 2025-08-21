Генштаб ЗСУ у четвер, 21 серпня, підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області та ще низки важливих об’єктів РФ: складу дронів у Донецьку та базу пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області.

Відповідну інформацію Генштаб оприлюднив у соцмережах.

“В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили “Новошахтинский завод нафтопродуктів”, — йдеться в повідомленні.

Завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Загальний об'єм резервуарів — понад 210 тисяч кубічних метрів.

“Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено”, — відзвітували в Генштабі.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, щоб зменшити спроможності росіян у застосуванні БпЛА дальньої дії, уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Там підтверджується ураження та численні вибухи в районі об’єкта.

Окрім того, зафіксували влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються.