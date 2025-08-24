СБУ та ССО уразили газопереробний комплекс в Усть-Лузі в РФ

У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили виробничі потужності порту “Усть-Луга” в Ленінградській області РФ.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії “Новатек”, яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу.

На відео у соцмережах видно потужний вибух і подальшу масштабну пожежу. Осінтери пишуть, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є “серцем” технологічних процесів комплексу.

Як відзначили джерела, це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на “Усть-Луга” у цьому році. Перша була на початку січня.

“Через цей термінал Росія торгує нафтою й газом за допомогою “тіньового флоту”. Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна росії для ведення війни”, — повідомило поінформоване джерело.