В окрузі Дженесі, штат Нью-Йорк (США), 22 серпня перекинувся туристичний автобус, що прямував з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка. Внаслідок ДТП загинуло 5 людей, ще десятки отримали поранення.

Про це повідомляють CNN та Fox News.

За даними поліції штату, в автобусі перебували 54 пасажири з Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Філіппін та США.

Водій втратив керування, внаслідок чого з'їхав зі своєї смуги та перекинувся на узбіччі. Це сталось на автомагістралі поблизу міста Пембрук, на схід від Буффало. Частину людей викинуло з салону, оскільки вони не були пристебнуті пасками безпеки, а інші опинилися під уламками.

У медичному центрі округу Ері підтвердили, що до них з місця ДТП було доставлено 24 пацієнтів, 20 з яких перебувають у відділенні невідкладної допомоги. Ще 6 постраждалих було доставлено до медичного центру Університету Рочестера.

Правоохоронці заявили, що сам автобус був технічно справним, а водій не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Національна рада з безпеки на транспорті США направила спеціальну групу фахівців для розслідування причин катастрофи.