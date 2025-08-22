ФБР провели обшук в ексрадника Трампа з нацбезпеки

Агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшук у Джона Болтона — ексрадника з національної безпеки президента Трампа під час його першого терміну у 2017-2021 роках. Трамп прокоментував обшуки.

Про це повідомляє Reuters та New York Times.

За даними New York Times, ФБР має на меті встановити, чи Болтон "незаконно поширював або володів секретною інформацією".

Дональд Трамп прокоментував обшуки у його ексрадника. Він заявив, що не є "фанатом Джона Болтона".

"Коли я його найняв, він служив добрій меті, бо, як ви знаєте, він був одним із тих людей, які змусили Буша влаштувати ці безглузді вибухи на Близькому Сході. Він, знаєте, він завжди хоче вбивати людей. І він дуже погано справляється зі своєю роботою, але для мене він чудово підійшов, бо щоразу, коли він мовчить, він поводиться дуже тихо, хіба що на телебаченні", — сказав Трамп.

Президент США Трамп схарактеризував Джона Болтона як "розмуного, але непатріотичного" чоловіка.

Президент США Трамп вже не вперше пускає в дію адміністративні важелі впливу на Джона Болтона. У січні 2025 року, одразу після інавгурації, президент Трамп позбавив ексрадника Джона Болтона права на державну охорону. Болтон отримав дозвіл на охорону від експрезидента США Джо Байдена у 2022 році.

16 червня 2020 року адміністрація Трампа намагалася заблокувати випуск книги "Кімната, де це сталося", яку написав Джон Болтон про свою роботу як радника з нацбезпеки президента. Білий Дім тоді стверджував, що Болтон нібито порушив угоду про нерозголошення, яку він підписав як умову свого працевлаштування, і що книга загрожувала національній безпеці.

20 червня федеральний суддя відхилив прохання адміністрації Трампа про недопуск публікації та продажу книги Джона Болтона. Після її публікації, міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування щодо того, чи розкривала книга секретну інформацію.

Джон Болтон був одним із федеральних чиновників у адміністрації Трампа, які добивались виходу США з ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Угода передбачала замороження ядерної програми Ірану в обмін на послаблення економічних санкцій. США вийшли з угоди того ж року.

10 травня 2019 року Джон Болтон подав у відставку з посади радника з нацбезпеки США через "розбіжності у поглядах" з президентом Трампом.

16 серпня 2025 року у коментарі Суспільному Джон Болтон заявив, що за підсумками зустрічі між Трампом і очільником Кремля Путіним на Алясці переможцем виглядає саме російський лідер.

За словами Болтона, Трамп "не програв, але й не здобув нічого, окрім домовленості про подальші зустрічі". Путін же, на його думку, "пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що завжди було його ключовою метою".