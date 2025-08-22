Кабінет міністрів України активно працює над виконанням завдання президента Володимира Зеленського щодо спрощення перетину кордону для українських чоловіків віком до 22 років. Зокрема, проводить консультації з військовими.

Про це у телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Ми працюємо над завданням президента. Дійсно готується постанова Кабміну, це не потребує змін до закону. Проте цей предмет потребує широкого обговорення дискусії. І ми цю дискусію ведемо разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів", — сказала прем'єрка Юлія Свириденко на годині запитань до уряду 22 серпня.

Також, за її словами, наразі аналізують кількість людей, які виїхали за кордон від початку року порівняно з попередніми періодами та шукають "оптимальний шлях як реалізувати цю процедуру".

18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в коментарі Суспільному сказала, що до кінця поточного тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років.

Вона уточнила, що рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства. За її словами, напрацювання документа вже триває, і цього тижня уряд планує його фіналізувати.

Нагадаємо, 12 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням.

19 липня стало відомо, що у Верховній Раді обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Це питання розглядають як на рівні окремих народних депутатів, так і в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2025 року діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років. Винятки стосуються окремих категорій, зокрема студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.