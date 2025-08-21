У Швеції побудують логістичний хаб НАТО

На півдні Швеції у місті Енчепінг побудують логістичний штаб НАТО, з якого координуватиметься передислокація військ держав-членів блоку в Північній Європі.

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

Зазначається, що цей логістичний хаб відповідатиме за потенційне розгортання до 20 тисяч військових у регіоні. Уряд Швеції підтримав цю ініціативу.

"Швеція має важливе географічне розташування в НАТО, і наша здатність транспортувати ресурси та персонал буде дуже важливою", – прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Логістичний хаб є штабом типу Joint Logistics Support Group (JLSG). Згідно з моделлю НАТО, такі штаби мають бути в кожному регіональному оперативному районі.

Логістична база в Енчепінгу буде відповідати за оперативну зону, що охоплює Північну Америку, Велику Британію та країни Північної Європи. Планується, що її роботу обслуговуватимуть близько 70 людей.