Наступний саміт НАТО відбудеться у 2026 році в Туреччині
Катерина Бельмас
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що наступний саміт Альянсу відбудеться 7 і 8 липня 2026 року в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Очікується, що зустріч пройде в президентському комплексі Бештепе (Кюлліє) в Анкарі.

"Я хочу подякувати Туреччині за проведення цієї важливої зустрічі. Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку. На нашому наступному саміті лідери продовжуватимуть робити НАТО сильнішим і справедливішим Альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці", — сказав Рютте.

Зазначається, що Туреччина вдруге прийме саміт НАТО. Попередній відбувся у 2004 році у Стамбулі.

