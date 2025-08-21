Температурні контрасти: синоптикиня Діденко розповіла про погоду 22 серпня

У п'ятницю, 22 серпня, в Україну прийде активний циклон середземноморського походження, який зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей,окрім Дніпра з районами.

Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

На сході та півдні втримається суха погода, хіба на Одещині ймовірні локальні грозові дощі.

Вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря протягом дня 22 серпня виявиться контрастною:

На заході прохолодно, +17+21 градус

На півночі +21+24 градуси

На сході +30+34 градуси

На півдні +29+32 градуси

У центральній частині +29+32, на Вінниччині близько +25 градусів.

У Києві завтра, у п'ятницю, очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22 градусів.

На День Незалежності в більшості областей України буде сухо, сонячно та помірно тепло (спека піде), передбачається +21+26 градусів. Лише в західних областях 24-го серпня місцями пройдуть дощі та буде свіжо, особливо вночі та вранці, лише +8+12 градусів, а вдень +16+20 градусів.

Характерна синоптична деталь 24 серпня — сильний вітер північно-західного походження.

“А завтра беріть парасолі, хто буде з зоні циклону, а на сході, в центрі та на півдні захищайтеся від надмірної спеки. Україна — велика, погода — різна, строката, проте якраз на День Незалежності температурні контрасти вгамуються, будемо дихати легко, з вітерцем і в унісон”, — написала Діденко.