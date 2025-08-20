В Україну йде холодний атмосферний фронт — Діденко

У четвер, 21-го серпня, до України завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі та грози в західну частину та на північ України. На решті території ще буде суха погода.

Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, цей фронт упродовж 22-23 серпня перетне територію України в східному напрямку і спричинить опади.

Що стосується південної частини, найбільше дощів припаде на Одещину, а ось на решті півдня протягом 22-23 серпня очікуються максимум локальні опади.

Температура повітря 21 серпня очікується високою на півдні, на сході та в центральних областях, вдень +28+32 градуси.

На півночі протягом дня +24+28 градусів.

На заході атмосферний фронт зумовить свіжішу погоду, +20+24, на Закарпатті до +26 градусів.

У Києві 21 серпня ввечері ймовірний дощ, максимальна температура повітря до +26 градусів.

У п’ятницю, 22 серпня, в Києві дощитиме.

23-24 серпня, на День прапора та на День Незалежності, скрізь проясниться, буде сухо та переважно сонячно, хоча й температура повітря знизиться на кілька градусів.