Рада провалила відсторонення Безуглої від засідань до кінця сесії — нардеп

Парламент провалив відсторонення Марʼяни Безуглої від засідань Верховної Ради до кінця сесії.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"За" відповідне рішення проголосував лише 141 народний депутат, серед них було 74 представники "Слуги народу".

Железняк заявив, що спроба відсторонити Безуглу від засідань була "реакцією на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту".

20 серпня Регламентний комітет парламенту підтримав постанову про відсторонення народної депутатки Мар’яни Безуглої від засідань у Верховній Раді.

Відповідне прохання подав нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк через "системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку" Безуглої.

Усунути політикиню з парламентських засідань народні обранці закликали ще наприкінці липня. Тоді Железняк заявляв, що Безугла порушила регламент, оскільки під час виступів інших депутатів із трибуни закривала їм мікрофон.

Після цього Безугла заявила, що подає позов до суду, через рішення Регламентного комітету парламенту про її усунення від засідань у Верховній Раді. Вона зазначила, що у Верховній Раді траплялися суперечки, крики та навіть бійки, які завжди сприймалися як "частина демократичного процесу", і жоден депутат за це не був відсторонений. Нардепка нагадала, що два попередні випадки відсторонення депутатів поточного скликання суд уже визнав незаконними.