Регламентний комітет парламенту 20 серпня підтримав постанову про відсторонення народної депутатки Мар’яни Безуглої від засідань у Верховній раді.

Про це повідомив нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, який і був ініціатором постанови.

За його словами, постанову підтримали лише з третього разу. "За" відсторонення Безуглої від засідань 5 членів регламентного комітету.

Це прохання Железняк подав через "системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку" Безуглої. Вже завтра, 21 серпня, Верховна рада розглядатиме цю постанову.

Виключити політикиню із парламентського засідання народні обранці закликали ще наприкінці липня. Тоді Железняк заявляв, що Безугла порушила регламент, оскільки під час виступів інших депутатів із трибуни закривала їм мікрофон.

Коли голова Верховної ради Руслан Стефанчук надав Безуглій слово, інші парламентарі освистали її та скандували "Ганьба!". Однак зрештою спікер не поставив цю вимогу на голосування.

Згодом, Безугла відреагувала на рішення профільного комітету і заявила, що подає в суд "щодо незаконності рішення Регламентного комітету".

"Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань", — написала нардепка у телеграм.

Безугла також зазначила, що підставою для відсторонення стало те, що вона нібито ходила по залу з табличкою "Влада — це народ" та заважала колегам, однак наголосила: "щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань Парламенту з боку "Європейської солідарності" чи "Голосу" питань немає".

"Будь-які дії нардепа в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян. А у ВРУ були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи ВРУ поточного скликання визнані судом незаконними", — написала Безугла.

Крім того, депутатка звинуватила колег у подвійних стандартах, зазначивши, що питання про відсторонення від роботи не порушується щодо екснардепів від ОПЗЖ чи парламентарів, які перебувають під слідством.