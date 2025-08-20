Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що подає позов до суду, через рішення регламентного комітету парламенту про її усунення від засідань у Верховній Раді.

Про це депутатка написала у телеграм-каналі.

За її словами, комітет втретє розглядав питання про її відсторонення із зали парламенту "за позицію". Нардепка наголосила, що її дії не порушували закон, а подібні вчинки інших депутатів залишаються без реакції комітету.

"Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає запитань. За те, що нібито ходила по залу з табличкою "Влада — це народ", що нібито перешкоджало колегам, але щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань парламенту з боку "Європейської солідарності" чи "Голосу" питань немає", — написала Безугла.

Вона зазначила, що у Верховній Раді траплялися суперечки, крики та навіть бійки, які завжди сприймалися як "частина демократичного процесу", і жоден депутат за це не був відсторонений. Нардепка нагадала, що два попередні випадки відсторонення депутатів поточного скликання суд уже визнав незаконними.

Крім того, Безугла звинуватила колег у "подвійних стандартах", наголосивши, що екснардепів від ОПЗЖ та депутатів, які перебувають під слідством за корупцію "жодного разу не пробували відсторонити від засідань ВРУ".

Нагадаємо, 20 серпня Регламентний комітет парламенту підтримав постанову про відсторонення народної депутатки Мар’яни Безуглої від засідань у Верховній Раді.

Відповідне прохання подав нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк через "системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку" Безуглої. 21 серпня, Верховна Рада розглядатиме цю постанову.

Усунути політикиню з парламентського засідання народні обранці закликали ще наприкінці липня. Тоді Железняк заявляв, що Безугла порушила регламент, оскільки під час виступів інших депутатів із трибуни закривала їм мікрофон.