Уряд затвердив Наглядову раду "Енергоатому"

Кабінет міністрів України затвердив членів Наглядової ради "Енергоатому". Обрали трьох незалежних членів-іноземців і двох представників держави.

Про це 22 червня повідомила пресслужба Міністерства енергетики, посилаючись на розпорядження Кабміну № 566-р від 21 червня.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що утворення ради підвищить довіру до підприємства і реалізації великих проєктів, зокрема з добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

"Реформа корпоративного управління «Енергоатому» стратегічно важлива для забезпечення енергетичної безпеки держави", — додав урядовець.

До складу Наглядової ради увійшли:

Тімоті Джон Стоун — голова Асоціації ядерної промисловості Великої Британії та страхової компанії Nuclear Risk Insurers. Був незалежним директором Horizon Nuclear Power та невиконавчим директором Європейського інвестиційного банку;

Майкл Елліот Кірст — засновник та директор компанії EuroAtlantic Partners. Обіймав керівні посади у Westinghouse Electric Company;

Ярек Неверович — ексміністр енергетики Литви і головний радник президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури;

Віталій Петрук — з 2015 по 2019 роки очолював Державне агентство України з управління зоною відчуження;

Тимофій Милованов — ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, очолює Київську школу економіки.

Раніше, 29 грудня 2023 року, Кабінет Міністрів створив АТ "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належить державі, та затвердив його статут.

9 січня 2024 року Кабінет міністрів України призначив Петра Котіна виконувачем обов‘язків голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом".

5 лютого Кабмін оголосив конкурсний відбір на посади незалежних членів Наглядової Ради НАЕК “Енергоатом”.