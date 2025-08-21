У Техасі республіканці ухвалили перерозподіл виборчих округів

Законодавці Техасу у США проголосували за нову карту виборчих округів для Конгресу США, підготовлену на вимогу президента Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Документ передбачає перекроювання кордонів округів, аби у наступних проміжних виборах республіканці змогли відібрати щонайменше п’ять місць у демократів та зберегти більшість у Палаті представників.

Рішення стало можливим після того, як демократичні депутати завершили двотижневий бойкот, що тимчасово блокував голосування.

Демократи різко розкритикували план. Конгресмен Джон Б’юсі назвав його "незаконним і расово дискримінаційним", заявивши, що карта спрямована на розмивання голосів темношкірих, латиноамериканців та азіатів. Він також наголосив, що це «авторитаризм у реальному часі» та "особистий проєкт Дональда Трампа".

Республіканці заперечують ці звинувачення і стверджують, що нові округи покращать політичні перспективи партії та збільшать кількість округів із більшістю латиноамериканського населення.

Нова карта вже викликала політичне протистояння на національному рівні: губернатори від обох партій у Каліфорнії, Огайо, Флориді та інших штатах заявили про намір провести власні перекроювання округів.

Правозахисники та демократи пообіцяли подати позови, стверджуючи, що карта порушує федеральне законодавство і дискримінує расові меншини.