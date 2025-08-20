Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не відправлятиме своїх військових до України в рамках можливих гарантій безпеки після завершення війни, бо "має інші завдання".

Про це Владислав Косіняк-Камиш заявив на брифінгу 20 серпня, передає RMF24.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", — заявив міністр оборони Польщі.

За словами Косіняк-Камиша, Польща нібито має інші завдання, зокрема, "захист східного флангу НАТО" на кордоні Польщі та Білорусі, а також "забезпечення інфраструктури та логістики для можливої миротворчої місії".

Міністр оборони Польщі заявив, що союзники нібито розуміють таку позицію Польщі щодо відмови відправляти війська до України після можливого припинення російсько-української війни.

Косіняк-Камиш розмовляв із міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії про роль Польщі у "забезпеченні можливої місії союзників" в Україні. За його словами, командувачі французької та британської армій, "які взяли на себе організацію філософії Коаліції охочих, добре розуміють роль Польщі".

Раніше повідомлялось, що близько 10 країн Європи "готові відправити" в Україну своїх військових в межах пакета гарантій безпеки. Йдеться про план, що передбачає участь британських і французьких військових у складі багатонаціональних сил. Вони мають бути розміщені в Україні в рамках можливої мирної угоди, але не на передовій.

США готові допомагати у координації та надавати інші засоби безпеки, включно з розвідкою та, можливо, засобами ППО.