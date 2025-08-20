Ексголову центральної МСЕК залишили під нічним домашнім арештом до 4 вересня

Печерський суд Києва призначив ексголові центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) нічний домашній арешт до 4 вересня. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробленні офіційних документів.

Про це Суспільному повідомила пресслужба суду.

Йдеться про ексочільника МСЕК Володимира Марунича. За даними ОГПУ, він систематично видавав акти огляду та довідки про інвалідність громадянам, які не мали на це правових підстав.

Також слідство встановило, що учасники групи виготовляли та реєстрували свідомо підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій і на їх підставі встановлювали інвалідність окремим особам. Офіційні документи підписувалися та завірялися печаткою центральної МСЕК, після чого особи набували права на соціальні пільги та виплати.

Що відомо про ліквідацію МСЕК

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня 2024 року провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Темою були розслідування стосовно несправжніх інвалідностей у прокурорів. РНБО ухвалило низку рішень, зокрема цифровізацію, ліквідування МСЕК до кінця року, перевірку та аудит щодо інвалідності посадовців.

МОЗ України розпочало перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам віком від 18 до 60 років, прийнятих під час воєнного стану. Станом на 22 жовтня було переглянуто понад 90 тисяч справ і розпочато співпрацю з правоохоронними органами, що призвело до затримань і вручення підозр.

В результаті, звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це сталося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня Кабінет міністрів дозволив МОЗ покласти права та обов'язки Центральної МСЕК на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

29 жовтня Верховна рада ухвалила в цілому закон про вдосконалення МСЕК. Згідно з ним, учасники комісії та пацієнти можуть проходити МСЕК онлайн, а результати її записуватимуть до електронної системи охорони здоров’я.

19 грудня 2024 року український парламент ухвалив в цілому законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії з початку 2025 року.

30 грудня президент Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК.

З 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини.