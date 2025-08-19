Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та семи членам організованої групи у зловживанні службовим становищем та підробленні офіційних документів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Володимира Марунича.

За даними слідства, він систематично видавав акти огляду та довідки про інвалідність громадянам, які не мали на це правових підстав.

"До складу організованої групи входила його заступниця — наразі діюча адвокатка, лікарка та чотири члени комісії, а також один із сімейних лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва", — йдеться у повідомлені.

Також слідство встановило, що учасники групи виготовляли та реєстрували завідомо підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій і на їх підставі встановлювали інвалідність окремим особам. Офіційні документи підписувалися та завірялися печаткою центральної МСЕК, після чого особи набували права на соціальні пільги та виплати.

"Зокрема, у 2024–2025 роках у незаконний спосіб інвалідність була оформлена щонайменше для 14 громадян. На підставі цих рішень Пенсійний фонд України здійснив виплати на суму понад 2,8 млн грн, чим завдано шкоди державному бюджету", — зазначають в Офісі Генпрокурора.

Посадовцям інкримінують організацію та зловживання службовим становищем у складі організованої групи, а також службове підроблення.

Наразі прокурори вже підготували клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних.

Крім того, у межах слідства правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до незаконної діяльності, а також перевіряють громадян, що отримали довідки про інвалідність без законних підстав.