Перейти до основного змісту
У Японії яскрава вогняна куля освітила нічне небо
ЯпоніяПОДІЇСВІТНаука і освіта

У Японії яскрава вогняна куля освітила нічне небо

Ольга Кацімон
Розмір шрифту
Вогняна куля в Японії
Вогняна куля в Японії. Скриншот

Увечері 19 серпня мешканці Кагосіми на острові Кюсю в Японії стали свідками рідкісного явища — яскравої вогняної кулі, яка на мить освітила нічне небо.

Про це пише Reuters.

Момент падіння зафіксувала міська камера спостереження. За даними місцевих ЗМІ, "файрбол" бачили також у різних районах Кюсю та Сікоку.

Експерти пояснюють, що подібні явища виникають, коли частинки космічного пилу або уламки астероїдів входять в атмосферу й згоряють.

"Можливо, на мить навколо стало так яскраво, як удень. Ймовірно, що уламок впав у океан як метеорит", — зазначив директор Космічного музею Сендаю Тосіхіса Маеда.

Агентство Reuters підтвердило місце події за супутниковими знімками та архітектурними орієнтирами.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок