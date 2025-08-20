У Японії яскрава вогняна куля освітила нічне небо

Увечері 19 серпня мешканці Кагосіми на острові Кюсю в Японії стали свідками рідкісного явища — яскравої вогняної кулі, яка на мить освітила нічне небо.
Про це пише Reuters.
Момент падіння зафіксувала міська камера спостереження. За даними місцевих ЗМІ, "файрбол" бачили також у різних районах Кюсю та Сікоку.
Експерти пояснюють, що подібні явища виникають, коли частинки космічного пилу або уламки астероїдів входять в атмосферу й згоряють.
"Можливо, на мить навколо стало так яскраво, як удень. Ймовірно, що уламок впав у океан як метеорит", — зазначив директор Космічного музею Сендаю Тосіхіса Маеда.
Агентство Reuters підтвердило місце події за супутниковими знімками та архітектурними орієнтирами.