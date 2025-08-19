Президент Володимир Зеленський уперше за тривалий час з’явився на публіці не у військовому одязі, а в чорному костюмі, створеному українським дизайнером Віктором Анісімовим. Новий образ глава держави продемонстрував 18 серпня під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це пише Reuters.

Ключовою деталлю костюма став розріз на спині, що надав йому більш цивільного вигляду. За словами Анісімова, ця зміна мала символічний сенс.

"Це наші надії на мир. Ми думаємо, якщо додати щось непомітне з цивільного одягу до його форми, то це буде як талісман на удачу", — сказав Анісімов про цю деталь.

Раніше темний військовий стиль Зеленського ставав предметом критики: у лютому під час невдалої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп публічно висловив невдоволення через його одяг. Журналіст у Білому домі, який у лютому питав Зеленського, чому він не у костюмі, у понеділок також похвалив його: "Ви виглядаєте чудово в цьому костюмі".

Володимир Зеленський, президент України, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом (не на фото) в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, США, у понеділок, 18 серпня 2025 року. Getty Images/Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg

Анісімов зазначив, що цього разу він не чекав критики чи компліментів, а хотів, аби президент України виглядав гідно.

"Хвалять, сварять. Якщо ми переможемо, а ми переможемо, то вже не матиме значення, чий це був костюм", — сказав він.

Саме після цього президентська команда звернулася до Анісімова із проханням створити альтернативний варіант.

Чорний костюм, який Зеленський носив у понеділок, спочатку був представлений разом з ідентичним темно-синім варіантом як ідея для святкування Дня Незалежності 24 серпня.

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) тисне руку президенту США Дональду Трампу під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, Вашингтон, округ Колумбія, США, 18 серпня 2025 року. REUTERS/Kevin Lamarque

Поки команда обговорювала деталі з розрізом ззаду, Анісімов забрав костюм на доопрацювання у п’ятницю. Ще до того, як він встиг узятися за рукави, у суботу з адміністрації надійшов терміновий дзвінок: президенту потрібен костюм для поїздки до США.

"Я не можу сказати, що ми шили костюм спеціально для саміту НАТО чи важливої розмови з Трампом та європейськими лідерами. Костюм є просто костюмом", — сказав Анісімов, додавши, що Зеленський має близько п’яти схожих піджаків із дрібними відмінностями.

Дизайнер відомий тим, що ще у 2000-х працював із "Кварталом 95", формуючи сценічний стиль тодішнього Зеленського. Цього разу він підготував капсульну колекцію на основі військового крою, зробивши її більш універсальною. Відтоді президент носив його костюми на похороні Папи Франциска та саміті НАТО.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.

Зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого

Зеленський 28 лютого прибув до Білого дому у Вашингтоні та зустрівся з Трампом. Сторони мали підписати міжурядову угоду про корисні копалини.

Раніше українська і американська сторони повідомили, що документ вже погоджений. Ця угода — рамкова. У ній ідеться про створення спільного фонду, яким керуватимуть Україна та США. Україна мала вносити 50% доходів з видобутку природних ресурсів, які мали реінвестувати в українську економіку.

Під час зустрічі президентів України та США між ними сталася суперечка. Серед іншого Трамп заявив, що або Київ підписує угоду з Вашингтоном про рідкісноземельні копалини, або "ви будете воювати самі". Після завершення зустрічі в присутності преси Зеленський достроково залишив Білій дім. Президент США у соцмережі Truth Social опублікував пост, де заявив, що глава України може повернутися, коли буде "готовий до миру".

Як повідомили ЗМІ, Київ та Вашингтон не підписали угоду про корисні копалини. Після зустрічі із Трампом Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий і міцний мир.