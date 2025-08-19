Молдова заморозила рахунки філії пропагандистського агентства "Россия сегодня"

Державна податкова служба Молдови заморозила банківські рахунки філії російського пропагандистського агентства "Россия сегодня", що працює у Кишиневі. Вони перебували у VictoriaBank, через який перераховували гроші фізичним особам.

Про це повідомляє NewsMaker.

Також за даними видання, знову було заблоковано рахунки лідерки партії Moldova Mare ("Велика Молдова") Вікторії Фуртуне у FinComBank.

"Податкова служба заморозила рахунки після повідомлень, які надійшли від банків. Сторони можуть оскаржити ці рішення в суді протягом 30 днів після отримання повідомлення", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1 серпня податкова служба заблокувала банківські рахунки лідера партії "Шанс" Олексія Лунгу, лідерки партії Moldova Mare ("Велика Молдова") Вікторії Фуртуне та депутата-втікача Олександра Нестеровського.

Усі троє пов'язані з олігархом-втікачем Іланом Шором і входять до санкційного списку Європейського Союзу за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови.

Нагадаємо, 30 липня президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" у парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", що підтримується Кремлем. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.