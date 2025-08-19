Наразі для посилення протиповітряної оборони території України залучено понад 300 мобільних вогневих груп з числа добровольців, які протягом 2025 року знищили 310 повітряних цілей, якими РФ атакувала Україну. У середньому на добу до бойових чергувань з протиповітряного прикриття території України залучають 1000-1200 добровольців.

Про це повідомили у Силах територіальної оборони у відповідь на запит Суспільного.

Там зазначили, що участь громадян у добровольчих формуваннях територіальних громад (ДФТГ) добровільна та не передбачає оплати. Кожна громада, в якій утворено ДФТГ, сама визначає, яким чином заохочувати добровольців до виконання завдань.

“Варто наголосити, що після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2025 N° 699, спостерігається підвищення зацікавленості громадян до участі в ДФТГ та групах ППО, що підтверджується збільшенням кількості дзвінків на "гарячу лінію" Сил територіальної оборони Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що питання щодо підрозділу або посадової особи в комендатурі, відповідальної за реалізацію експериментального проєкту з посилення ППО шляхом залучення груп протиповітряної оборони, не належить до компетенції Сил територіальної оборони ЗСУ.

Як повідомили Суспільному, "добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) у місті Києві, Київській області та інших регіонах України, починаючи з 2023 року активно залучені до протидії повітряним нападам війська РФ як у складі мобільних вогневих груп, так і для реалізації заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2025 No 699 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони".

(У підготовці цього матеріалу взяв участь журналіст Суспільного Тарас Загакайло).

У липні Міноборони роз’яснило, як добровольцям долучитися до груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Куди звертатися

Охочі вступити мають звертатися до командира ДФТГ за місцем свого проживання. Якщо такого формування немає, можна подати ініціативу про його створення до місцевої військової адміністрації.

Вимоги до кандидатів

Для вступу до складу групи протиповітряної оборони (ГПО) необхідно бути учасником ДФТГ та мати відповідний укладений контракт.

Долучитися можуть громадяни України віком від 18 років, які проживають у відповідній громаді, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір та підписали контракт добровольця територіальної оборони. При цьому до складу груп можуть вступати лише ті, хто не підлягає мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Окремі вимоги передбачені для:

операторів БПЛА: вони повинні мати сертифікат зовнішнього пілота, виданий відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1129 від 1 жовтня 2024 року. Однак, протягом перших 45 днів дії проєкту дозволяється спершу підписати контракт, а вже потім пройти навчання в сертифікованих школах;

роботи з пілотованими повітряними суднами: кандидати повинні відповідати встановленим вимогам і мати документи, що підтверджують право на керування або обслуговування таких літаків.

Як укласти контракт

Щоб стати учасником ГПО, доброволець спершу укладає контракт члена ДФТГ строком на три роки. Додатково в контракті обумовлюється заборона залучати особу до інших завдань, окрім заходів із протиповітряної оборони.

Процедура укладання контракту:

подати заяву командиру добровольчого формування. У ній зазначається: прізвище та власне ім'я, інформація про реєстрацію місця проживання, інформація про освіту, місце роботи, військово-облікову спеціальність тощо;

пройти медичний, професійний і психологічний відбір;

після погодження — укласти контракт за затвердженою формою;

скласти Присягу добровольця територіальної оборони;

отримати посвідчення протягом 30 днів.

Для цього необхідні такі документи: заява, копії паспорта, військово-облікового документа, індивідуального податкового номера та документи, що підтверджують підстави для відстрочки від мобілізації (за наявності).

11 червня Кабінет міністрів України затвердив проєкт створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Вони протидіятимуть дронам-камікадзе та іншим повітряним загрозам.

Зокрема, до складу ГПЗ залучатимуть добровольців, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати ударні безпілотники, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту.