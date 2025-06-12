У середу, 11 червня, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Вони протидіятимуть дронам-камікадзе та іншим повітряним загрозам.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Основним завданням таких груп буде протидія повітряним загрозам, зокрема російським ударним безпілотним літальним апаратам (БПЛА).

У відомстві пояснили, що групи протиповітряного захисту (ГПЗ) формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони Збройних сил України, а з питань виконання завдань ППО – командуванню Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, до складу ГПЗ залучатимуться добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати ударні безпілотники, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту.

"До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА", – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Також учасники груп протиповітряного захисту матимуть соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців, включно з грошовим забезпеченням, пільгами та страховими виплатами.

Проєкт ініційовано Міноборони у взаємодії з Міністерством цифрової трансформації на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.