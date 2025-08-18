За рік вертольоти ЗСУ збили понад 3200 "шахедів" — Сирський

Гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, з серпня минулого року по серпень цього року вони збили понад 3200 дронів типу "шахед".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, Україна активно розвиває протиповітряну оборону шляхом збільшення кількості систем з високотехнологічним обладнанням.

"Мобільні вогневі групи, які мають на озброєнні кулемети, автоматичні гармати, ми їх оснащуємо прицілами з елементами штучного інтелекту", — сказав головком.

Також Сирський заявив, що добре себе зарекомендувала армійська авіація.

"Гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, показують велику ефективність. З серпня минулого року по серпень цього року вони збили понад 3200 дронів типу "шахед" – це разючі цифри. Ми використовуємо легкомоторну авіацію. У нас є плани з подальшого нарощування її використання у складі армійської авіації. Ми використовуємо, звичайно, зенітно-ракетні війська", — сказав він.

За словами головкома, перспективним напрямком розвитку є дрони-перехоплювачі.

"Тут у нас багато розробок, які можуть спокійно конкурувати з такими відомими фірмами, як Merops. Наші розробки мають характеристики не гірші, а іноді навіть і кращі", — заявив Сирський.