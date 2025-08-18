Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову зі своїм словацьким колегою Робертом Каліняком. Серед іншого вони обговорили та погодили подальші кроки щодо передачі Словаччиною Україні 14-го пакета нелетальної допомоги.

Про це очільник українського Міноборони повідомив у Telegram.

За його словами, цей пакет міститиме життєво важливу для України техніку для гуманітарного розмінування, інженерну техніку та інше обладнання.

Також міністри обговорили ключові питання оборонної співпраці та подальшу підтримку України з боку Словаччини.

"Подякував словацькій стороні за виділення наприкінці минулого року фінансової допомоги в розмірі 3,5 млн євро. За ці кошти розраховуємо на виробництво та отримання у першій половині наступного року п'яти машин для гуманітарного розмінування Bozena 5", — сказав Шмигаль.

Він додав, що крім цього, домовився з Каліняком про особисту зустріч найближчим часом.

27 лютого 2025 року у Мінекономіки повідомляли, що Україні на розмінування територій, забруднених вибухівкою через повномасштабну війну, потрібно 29,8 мільярда доларів. Це на 4,8 мільярда менше, ніж вважали раніше.