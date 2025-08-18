Перейти до основного змісту
Влада Словаччини готує для України 14-й пакет нелетальної допомоги: що в ньому буде
Влада Словаччини готує для України 14-й пакет нелетальної допомоги: що в ньому буде

Дмитро Михайлов
Дистанційно керований розмінувальник Bozena 5
Дистанційно керований розмінувальник Bozena 5. Командування Сил підтримки ЗСУ

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову зі своїм словацьким колегою Робертом Каліняком. Серед іншого вони обговорили та погодили подальші кроки щодо передачі Словаччиною Україні 14-го пакета нелетальної допомоги.

Про це очільник українського Міноборони повідомив у Telegram.

За його словами, цей пакет міститиме життєво важливу для України техніку для гуманітарного розмінування, інженерну техніку та інше обладнання.

Також міністри обговорили ключові питання оборонної співпраці та подальшу підтримку України з боку Словаччини.

"Подякував словацькій стороні за виділення наприкінці минулого року фінансової допомоги в розмірі 3,5 млн євро. За ці кошти розраховуємо на виробництво та отримання у першій половині наступного року п'яти машин для гуманітарного розмінування Bozena 5", — сказав Шмигаль.

Він додав, що крім цього, домовився з Каліняком про особисту зустріч найближчим часом.

27 лютого 2025 року у Мінекономіки повідомляли, що Україні на розмінування територій, забруднених вибухівкою через повномасштабну війну, потрібно 29,8 мільярда доларів. Це на 4,8 мільярда менше, ніж вважали раніше.

