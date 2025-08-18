Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні — очільник МЗС

Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні й має намір, відповідно до чинних домовленостей, "зосередитися на території НАТО".

Таку заяву в подкасті Table Mediа зробив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, передає DW.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", — сказав міністр. Проте, за його словами, Німеччина повинна грати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні.

"Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями", — сказав Вадефуль.

До можливих переговорів про мирне врегулювання в Україні голова МЗС Німеччини ставиться "з обережним оптимізмом".

За його оцінкою, "є шанс, що буде серйозна розмова про завершення воєнних дій, а потім — про мир". Саме з огляду на такі очікування, канцлер ФРН Фрідріх Мерц їде до Вашингтона 18 серпня разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Вадефуль зазначив, що Мерц не поїхав би, якби не мав очікування, що можливість домовитися про перемир’я в Україні існує.

17 серпня співголови Коаліції охочих — президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер висловили готовність розгорнути власні сили підтримки після припинення бойових дій в Україні.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. Із російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі одразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО.

Зеленський повідомив, що 18 серпня полетить у США на переговори з Трампом, і що підтримує ідею тристоронньої зустрічі. Трамп також підтвердив візит Зеленського і заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.

До зустрічі Зеленського з Трампом приєднаються також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

17 серпня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що приєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі.

У пресслужбі НАТО Суспільному повідомили, що участь у зустріч Зеленського з Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні також візьме Генсек НАТО Марк Рютте.