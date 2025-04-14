Україна отримала від Британії майже $1 млрд

Велика Британія 14 квітня направила Україні 752 мільйони фунтів стерлінгів (990 мільйонів доларів) у межах кредитного механізму "Групи семи" з використанням заморожених активів Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, зокрема російською агресією в Україні", – прокоментувала міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.

Останній британський транш Україні є другим з трьох запланованих платежів на загальну суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Перший відбувся 6 березня і становив 752 мільйони фунтів стерлінгів. Решта коштів, як планується, буде виплачена у 2026 році.

Раніше міністр оборони Джон Гілі заявив, що цього року Британія надасть Україні 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, і ці кошти будуть використані для закупівлі протиповітряної оборони, артилерії та запасних частин для транспортних засобів та іншого обладнання.

Інша допомога Британії включає допомогу в закупівлі радіолокаційних систем, протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників.