Верховний суд Польщі дозволив переглянути результати виборів на 13 округах

Верховний суд Польщі дозволив переглянути результати президентських виборів на 13 округах. Серед них місто Краків. Раніше стало відомо про помилки у протоколах під час підрахунку голосів на виборах.

Про це повідомляє Polska agencja prasowa.

У Верховному суді Польщі заявили, що можливі порушення під час підрахунку голосів або заповнення протоколів окружними комісіями можуть бути підставою для формулювання звинувачень у передвиборчих протестах.

Станом на 12 червня Верховний суд отримав 192 скарги щодо порушень під час виборчого процесу на дільницях у Польщі. Враховуючи різницю між результатами виборів у менше ніж 2% — розслідування таких помилок потенційно можуть призвести до зміни результатів президентських виборів у Польщі.

9 червня стало відомо, що національна виборча комісія Польщі перегляне результати виборів на окремих дільницях через скарги на помилково заповнені протоколи. Окремі скарги вже потрапили до Верховного суду Польщі. 2 липня Верховний суд має затвердити результати виборів президента у Польщі або переглянути їх через отримані скарги.

Що відомо про президентські вибори у Польщі

Згідно з офіційними результатами, Кароль Навроцький, кандидат від опозиційної партії "Право і справедливість", здобув 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше за результатами екзитполу на президентських виборах лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів виборців. Тоді Кароль Навроцький набрав 49,7 відсотка.

18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів за результатами якого Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький — 29,54%, а Менцен з 14,81% вийшов із перегонів.

1 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Громадяни обирають між Рафалом Тшасковським від "Громадянської платформи" та кандидатом від "Право і справедливість" Каролем Навроцьким, які набрали найбільшу кількість голосів у першому раунді перегонів.