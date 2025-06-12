Швеція хоче, аби Європейський Союз запровадив санкції проти ультраправих міністрів ізраїльського уряду.

Про це в інтерв'ю Politico заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Вона вважає, що ЄС має наслідувати приклад Великої Британії та інших західних союзників і запровадити санкції проти ультраправих членів уряду прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

"Ми вже виступали за запровадження санкцій проти екстремістських поселенців, але тепер робимо наступний крок – наполягаємо на санкціях проти окремих екстремістських міністрів, тому що потрібно бачити конкретні зміни на місцях", – пояснила Стенергард.

Вона зауважила, що позиція щодо Ізраїлю тепер звучить "зовсім інакше", ніж кілька тижнів тому через те, що "багато країн, таких як Швеція, розчаровані через страждання мільйонів людей".

Хоча глава шведської дипломатії визнає, що ЄС навряд чи найближчим часом досягне консенсусу щодо санкцій, вона підкреслила, що бачить "зрушення" в багатьох столицях блоку, включно зі Стокгольмом.

"І я хочу наголосити: ми є справжніми друзями ізраїльського народу, але ми маємо обов’язок чинити тиск на уряд Ізраїлю", – підкреслила вона.

Також Стенергард виклала щодо цих пропозицій в листі до представниці ЄС з питань зовнішньої політики Каї Каллас, копію якого бачило видання.

У ньому очільниці МЗС Швеції закликала Європейську Раду "терміново ухвалити рішення про цільові санкції проти ізраїльських міністрів, які сприяють незаконній поселенській діяльності та активно виступають проти переговорного рішення про дві держави, а також додаткові санкції проти екстремістських поселенців".

10 червня Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія і Норвегія запровадили санкції проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та очільника Мінфіну країни Безалела Смотрича. Як йшлося у спільній заяві зовнішньополітичних відомств цих пʼяти держав обидва ізраїльські міністри спонукають до "екстремістського насильства й серйозних порушень прав палестинців".

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників.

22 травня The Times of Israel повідомляло, що ізраїльський очільник уряду Беньямін Нетаньягу назвав виконання "революційного" плану президента США Дональда Трампа з переміщення цивільного населення Гази умовою припинення конфлікту.