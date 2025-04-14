Welt: Фрідріх Мерц планує візит до України на саміт "Коаліції охочих"

У разі своєчасного обрання новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити поїздку до України, щоб взяти участь у саміті "Коаліції охочих", який відбудеться 9 травня в Києві.

Про це пише видання Welt з посиланням на джерела в Берліні та Брюсселі.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський запросив глав держав і урядів на цей саміт, метою якого є обговорення гарантій безпеки для України.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виступаючи на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, наголосив, що зустріч має відбутися саме за участі лідерів країн.

За інформацією, підготовка до поїздки Мерца вже триває. Якщо це станеться, візит до України стане для Мерца його першою закордонною поїздкою на посаді канцлера Німеччини. Прессекретар Мерца наразі відмовився коментувати повідомлення.

Окрім нього, очікується також участь президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Вибори канцлера Німеччини мають відбутися 6 травня.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети, але Шольц неодноразово відмовлявся передати Україні Taurus.

26 листопада Шольц заявив, що німецькі громадяни не підтримують передачу Україні далекобійних ракет Taurus, які можуть бути використані для ударів по території Росії.