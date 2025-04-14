Мерц підтримав постачання Києву TAURUS за згодою партнерів

Імовірний майбутній канцлер Німеччини, голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц висловився на користь поставок Україні далекобійних крилатих ракет TAURUS — за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

Про це повідомляє DW.

“Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет TAURUS — ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами”, — саказав Мерц у програмі Caren Miosga на телеканалі ARD увечері в неділю, 13 квітня.

Мерц зауважив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети:

“Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це в будь-якому разі”.

За його словами, потрібно узгодити поставки ракет. І якщо це буде зроблено, “Німеччина має взяти у них участь”, сказав Мерц.

Мерц заявив, що українській армії “потрібно вийти з оборони”, “час отримати можливість визначати частину того, що відбувається”.

Як можливу сферу застосування ракет політик назвав знищення найважливіших сухопутних з'єднань між Росією і захопленим нею українським півостровом Крим, важливих для логістики ЗС РФ.

1 квітня президент України Володимир Зеленський на пресконференції з виконувачкою обов'язків міністерки закордонних справ ФРН Анналеною Бербок висловив сподівання, що Берлін поставить Києву німецькі далекобійні крилаті ракети TAURUS після того, як канцлером Німеччини, ймовірно, стане Фрідріх Мерц.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети, але Шольц неодноразово відмовлявся передати Україні Taurus.

26 листопада Шольц заявив, що німецькі громадяни не підтримують передачу Україні далекобійних ракет Taurus, які можуть бути використані для ударів по території Росії.