Sony підвищує ціну PlayStation 5 через високі тарифи Трампа

Компанія Sony підвищує ціну PlayStation 5 на 25% через тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, які позначаються на індустрії відеоігор. Подорожчання очікується на ринках Європи, Близького Сходу, Африки та Океанії.

Про це пише The Guardian.

Компанія пояснила, що рішення підвищити роздрібну ціну на PS5 полягає у "складній економічній ситуації, зокрема високій інфляції та коливанні обмінних курсів".

Ціна цифрової PS5 у Великій Британії зросте до 430 фунтів стерлінгів і 500 євро в Європі, починаючи з понеділка 14 квітня. Проте ціна на стандартну модель, яка постачається з дисководом, не зміниться.

В Австралії сума зросте до 829,95 австралійських доларів, а цифрове видання – до 749,95 австралійських доларів.

У Новій Зеландії стандартна консоль подорожчає до 949,95 новозеландських доларів, а цифрова – до 859,95 новозеландських доларів.

Як зазначає The Guardian, технологічна галузь Японії бореться з потенційним впливом тарифів президента Трампа на її ланцюги поставок. Японська компанія Nintendo, конкурент Sony, презентувала нову портативну ігрову консоль напередодні запровадження мит. Проте вже за кілька днів призупинила попередні замовлення на пристрій у США, заявивши, що спочатку має оцінити можливий вплив нових тарифів.

Японія отримала 24% мит на свій експорт до Сполучених Штатів, хоча вони, як і більшість “взаємних” тарифів Трампа, були призупинені на 90 днів. Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив у понеділок 14 квітня, що країна не має наміру робити значні поступки під час переговорів зі США та не поспішатиме з укладенням угоди. Цього тижня мають відбутися переговори між урядами двох країн.