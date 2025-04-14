Литва спрямувала 10 млн євро на далекобійну зброю для ЗСУ — Умєров

Міноборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння 10 мільйонів євро, яке ЗСУ вже використовують.

Про це у Facebook повідомив очільник українського оборонного відомства Рустем Умєров.

Він пояснив, що це перший транш у межах Меморандуму про взаєморозуміння, який було підписано між Києвом і Вільнюсом у грудні 2024 року та зазначив, що це зброя "вже ефективно працює на фронті".

"Разом із литовськими партнерами працюємо над наступним етапом — ще 10 мільйонів євро допомоги, які дозволять розширити виробництво та підсилити наші далекобійні можливості ще більше", — розповів міністр.

Умєров підкреслив, що це стратегічна інвестиція з боку Литви "в силу та незалежність України та безпеку всієї Європи".

За підсумками 27-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Литва оголосила, що планує виділити ще 20 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для ЗСУ.