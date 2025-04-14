Литва наполягатиме, щоб до 17-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії включили держкорпорацію з атомної енергії "Росатом", експорт російського скрапленого газу і так званий "тіньовий флот" РФ.

Про це перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 14 квітня заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Путін знову кидає виклик усім. І саме тому для Європи зараз настав час рухатися далі з 17-м пакетом санкцій. Литва готова зробити свій внесок у нього, з тими секторами, які не увійшли в 16-й пакет", – сказав він

За словами глави литовської дипломатії йдеться про російський скраплений газ, "Росатом", додатковий пакет обмежень щодо "тіньового флоту" РФ та індивідуальні санкції.

Будріс наголосив, що таким чином можна "отримати більше важелів впливу" на очільника Кремля Володимира Путіна, щоб "зупинити його війну".

"Крім того, те, що ми маємо обговорити прямо зараз, – це дата, коли Україна стане членом ЄС. Я думаю, що 1 січня 2030 року – це цілком реально, і ми можемо цього досягти", – додав очільник МЗС Литви.

(переклад — Анастасія Кокалко)

16-й пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну був ухвалений Євросоюзом 24 лютого 2025 року.

Санкції проти "тіньового флоту" РФ

У грудні 2024 року у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що так званий російський "тіньовий флот" налічує понад тисячу танкерів. Його було створено для обходу нафтових санкцій, запроваджених проти РФ.

10 січня 2025 року США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній серед яких "Газпром Нафта", "Сургутнафтогаз", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".

До санкційних списків також потрапили 184 танкери, серед яких 63 судна компанії "Совкомфлот" і кораблі "тіньового флоту", які транспортували російську нафту. Кілька суден, що потрапили під санкції, перевозили не лише російську нафту, але й підсанкційну іранську нафту.

24 лютого у 16-му пакеті санкцій ЄС поповнив список підсанкційних суден РФ на ще кілька десятків. Таким чином, загальна кількість російських танкерів, що потрапили під дію обмежень, досягла 153.