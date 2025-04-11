Лідер партії Християнсько-демократичний союз, яка виграла парламентські вибори у Німеччині у лютому, Фрідріх Мерц стане канцлером Німеччини 6 травня.

Про це повідомляє Tagesschau.

За даними видання, 5 травня заплановане перше засідання нового Бундестагу за результатами дострокових виборів 23 лютого.

Християнсько-демократичний союз та Соціал-демократична партія сформували коаліцію. У коаліційній угоді ХДС та СДПН домовились: знизити податки для людей із середнім та нижчим рівнем доходу, знизити податок на прибуток підприємств, знизити ціни на енергоносії, підтримати індустрію електромобілів та скасувати суперечливий закон про ланцюги поставок.

Згідно з угодою, ХДС отримає мінекономіки та МЗС Німеччини, а СДПН — міністерство фінансів та міноборони. Лідер ХДС Фрідріх Мерц має стати канцлером.

Тепер ХДС та СДПН мають схвалити коаліційну угоду на внутрішніх партійних зборах. Християнсько-демократичний союз проведе свої збори 28 квітня, Соціал-демократична партія — 30 квітня.

Що відомо про федеральні вибори у Німеччині 2025

13 листопада Шольц виступив в нижній палаті парламенту (Бундестазі) з урядовою декларацією про поточну ситуацію після розпаду так званої коаліції "Світлофор".

16 грудня депутати Бундестагу підтримали вотум недовіри уряду Олафа Шольца. Він запропонував президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру розпустити парламент. 27 грудня президент це й зробив. Датою федеральних виборів призначили 23 лютого 2025 року. Голоси на виборах розподілилися так:

ХДС/ХСС — 28,5%; Очільник блоку Фрідріх Мерц стає новим канцлером Німеччини;

AfD — 20,8%;

СДПН — 16,4%;

"Зелені" — 11,6%;

Ліва партія — 8,8%.

Вперше з часів Другої світової війни радикальна права партія посіла друге місце в Бундестазі.