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Помер нобелівський лауреат, перуанський письменник Маріо Варгас Льйоса
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Помер нобелівський лауреат, перуанський письменник Маріо Варгас Льйоса

Олена Богданьок
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Помер нобелівський лауреат, перуанський письменник Маріо Варгас Льйоса
Перуанський лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льйоса на конференції зі студентами в Театрі де ла Сьюдад у Монтерреї, Мексика, 9 березня 2011 року. REUTERS/Tomas Bravo

Лауреат Нобелівської премії з літератури, перуанський письменник Маріо Варгас Льйоса помер у неділю, 13 квітня, у віці 89 років.

Про смерть письменника повідомив у соцмережах його син, політичний коментатор Альваро Варгас Льйоса, передає Reuters.

Льйоса помер у столиці Перу Лімі в оточенні сім'ї і “з миром”, повідомив його син.

Варгас Льйоса — один з лідерів літературного буму в Латинській Америці 20-го століття, лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 року за такі твори, як “Тітка Хулія і сценарист”, “Смерть в Андах” і “Війна кінця світу”.

У своїй творчості письменник досліджував теми влади, насильства, соціальних конфліктів і людської природи. Один із найвідоміших його творів — роман “Місто і пси”. Серед інших робіт — роман “Зелений будинок”.

У 1990 році Льйоса балотувався на посаду президента Перу, заявляючи, що хоче врятувати свою країну від економічного хаосу та марксистського повстання.

У другому турі він програв Альберто Фухіморі, який переміг повстанців, але згодом був ув'язнений за злочини проти прав людини та корупцію.

Розчарований своєю поразкою, письменник переїхав до Іспанії, але залишився впливовим у Латинській Америці, жорстко критикуючи нову хвилю різких лівих лідерів на чолі з тодішнім президентом Венесуели Уго Чавесом.

У своїх десятках романів, п'єс та есеїв Варгас Льйоса розповідав історії з різних точок зору та експериментував з формою — переміщуючись у часі назад і вперед та змінюючи оповідачів.

Його творчість перетинала жанри і зробила його основоположником покоління письменників, які спричинилися до відродження латиноамериканської літератури в 1960-х роках.

У його книгах часто досліджуються тривожні стосунки між лідерами та їхніми підданими. “Свято козла” (2000) детально описує жорстокий режим диктатора Домініканської Республіки Рафаеля Трухільйо, а “Війна кінця світу” (1981) розповідає правдиву історію фанатичного проповідника, чия паства гине у смертельній війні з бразильською армією у 1890-х роках.

“Його інтелектуальний геній і величезний доробок залишаться вічною спадщиною для майбутніх поколінь”, — написала президентка Перу Діна Болуарте у своєму дописі в X, назвавши Льйосу “найвидатнішим перуанцем усіх часів”.

Варгас Льйоса народився 28 березня 1936 року в Арекіпі, Перу, в сім'ї представників середнього класу, і часто спирався на особистий досвід та свою родину, часом вставляючи у свої оповідання персонажів, заснованих на його власному житті.

Його відомий дебютний роман “Час героя” (1963) був написаний на основі його підліткового життя як курсанта військової академії в Лімі, а мемуари 1993 року “Риба у воді” зосереджувалися на його президентській кампанії 1990 року.

Інші твори висловлюють глибоку стурбованість його країною. “Оповідач” (1987) розповідає про зіткнення корінних та європейських культур у Перу, а “Смерть в Андах” (1993) — про роки партизанського руху “Сяючий шлях”.

“Творчість автора живиться його власним досвідом і з роками стає багатшою”, — казав Льйоса в інтерв'ю агентству Reuters у Мадриді в 2001 році.

Збагачуючи свій досвід, Варґас Льйоса постійно експериментував. “Погана дівчинка” (2006) стала його першою спробою написати історію кохання і була широко визнана однією з найкращих його робіт.

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