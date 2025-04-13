Президент Фінляндії Александр Стубб закликав змусити Росію серйозно поставилась до переговорів та посилити санкції проти РФ через ракетну атаку по Сумах 13 квітня.

Про це він написав у своєму профілі у соцмережі X.

"Росія продовжує свою варварську загарбницьку війну. Сьогодні знову бійня безневинних мирних жителів Сум. Росія демонструє, що не поважає ні міжнародного права, ні гуманітарного права. Ми повинні закінчити цю війну. Безумовне припинення вогню має розпочатися негайно. Щоб змусити її серйозно взяти на себе зобов’язання вести переговори, санкції проти Росії потрібно ще більше посилити", — написав президент Фінляндії.

Зранку 13 квітня у Сумах було чути два вибухи. За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, це був ракетний удар, є загиблі.

На російську атаку по Сумах відреагували: президент Франції Еммануель Макрон, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, президентка Молдови Майя Санду, Голова Євроради Антоніу Кошта та інші європейські лідери.